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У Раді Європі стурбовані порушеннями прав людини в Білорусі

Вівторок 08 вересня 2020 17:18
У Раді Європі стурбовані порушеннями прав людини в Білорусі
Фото: Марія Пейчинович-Бурич (coe.int)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 8 вересня, генсекретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич висловила стурбованість порушеннями прав людини в Білорусі. За її словами залякування громадян представниками уряду або іншими силами абсолютно неприйнятне і має бути припинене.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Особливо тривожними є повідомлення про переслідування членів Координаційної ради опозиції Білорусі та відновлені арешти представників громадянського суспільства і простих маніфестантів.

Також Пейчинович-Бурич закликає керівництво Білорусі покласти край цим репресивним заходам.

"Немає іншого шляху, крім вступу в чесний і відкритий діалог з громадянським суспільством для підготовки і невідкладного проведення необхідних реформ", - резюмувала вона.

Нагадаємо, сьогодні зранку у Державному прикордонному комітеті Білорусі повідомили, що білоруські опозиціонери Марія Колеснікова, Антон Родненков і Іван Кравцов перетнули кордон з Україною, після цього стало відомо про затримання Колеснікової.

Пізніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Колеснікова була затримана за порушення правил перетину кордону.

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