У центрі Києва знову перекрили рух і стягнули силовиків

Фото: поліцейські в центрі Києва (kyiv.npu.gov.ua)

Сьогодні пройде чергова акція "Нацкорпуса" проти корупції в "Укроборонпромі"

У центрі Києва за акції "Нацкорпуса" проти корупції в "Укроборонпромі" перекрили рух і стягнули силовиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що сьогодні в Києві відбудеться акція, участь в якій, за словами організаторів, візьме 10000 осіб. Як і минулої суботи, акція носить мирний і безпартійний характер.

У зв'язку з цим рух транспорту в центрі столиці обмежено. Водіїв просять врахувати цю інформацію і оббрати інші маршрути руху. Також повідомляється, що за порядком стежать 1500 поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії України.

Фото: поліція в центрі Києва (kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, минулого тижня акція "Нацкорпуса" заблокувала рух в центрі Києва, почалася на Майдані і завершилася під Адміністрацією президента. Мітинг супроводжувався флешмобом з іграшковими свинями.

Учасники акції закликали взяти під варту і заарештувати майно всіх причетних до схем, зокрема, Олега та Ігоря Гладковских, Андрія Рогозу та Віталія Жукова. Крім того, активісти вимагали оприлюднити матеріали кримінальних проваджень, пов'язаних з розкраданнями оборонного бюджету.