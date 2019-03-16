Акція "Нацкорпуса" заблокувала рух в центрі Києва

Акція "Нацкорпусу" в Києві (РБК-Україна)

Наразі перекриті автобусні маршрути №24 та №114 по вулиці Хрещатик

У зв'язку з акцією "Нацкорпусу" у Києві сьогодні, 16 березня, тимчасово заблоковані декілька автобусних маршрутів по вулиці Хрещатик. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київпастранс.

Як повідомляється, з 12:20 активісти перекрили рух автобусів за маршрутами №24 та №114 по вулиці Хрещатик.

Зазначається, що наразі рух автобусів організовано по схемі вихідного дня.

"На місце направлено поліцію міста", - додали в Київпастрансі.

Нагадаємо, у суботу, 16 березня, у Києві почалася акція "Національного корпусу" з вимогою притягнути до відповідальності причетних до корупції в оборонній сфері.

Як писало РБК-Україна, в ніч на 16 березня у столиці перекрили вулиці навколо Адміністрації президента, на закриту територію можуть потрапити тільки мешканці прилеглих будинків.

Додамо, 17 березня з 2:00 ночі рух Шулявським шляхопроводом буде закрито у зв'язку з ремонтом. Зокрема, вносяться зміни в роботу наземного громадського транспорту. Буде закрито рух тролейбусів маршрутів №№ 22, 27, 42 на перетині вул. Вадима Гетьмана - Олександра Довженка та просп. Перемоги (Шулявський шляхопровід).