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В центре Киева снова перекрыли движение и стянули силовиков

Новости » Общество    23.03.2019 - 12:33
В центре Киева снова перекрыли движение и стянули силовиков
Фото: полицейские в центре Киева (kyiv.npu.gov.ua)

Сегодня пройдет очередная акция "Нацкорпуса" против коррупции в "Укроборонпроме"

В центре Киева из-за акции "Нацкорпуса" против коррупции в "Укроборонпроме" перекрыли движение и стянули силовиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Сообщается, что сегодня в Киеве пройдет акция, участие в которой, по словам организаторов, примет 10000 человек. Как и в прошлую субботу, акция носит мирный и беспартийный характер.

В связи с этим движение транспорта в центре столицы ограничено. Водителей просят учесть эту информацию и выбрать другие маршруты движения. Также сообщается, что за порядком следят 1500 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

 

Фото: полиция в центре Киева (kyiv.npu.gov.ua)

Напомним, на прошлой неделе акция "Нацкорпуса" заблокировала движение в центре Киева, началась на Майдане и завершилась под Администрацией президента. Митинг сопровождался флешмобом с игрушечными свиньями.

Участники акции призывали взять под стражу и арестовать имущество всех причастных к схемам, в частности, Олега и Игоря Гладковских, Андрея Рогозу и Виталия Жукова. Кроме того, активисты требовали обнародовать материалы уголовных производств, связанных с хищениями оборонного бюджета.

 

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Новости Украины КиевкоррупцияУкроборонпромакцииНацкорпус
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