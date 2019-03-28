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Центр Києва перекриють через пробіг

Новини » Суспільство    28.03.2019 - 09:59
Центр Києва перекриють через пробіг
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві перекриють Поділ і набережну до Північного мосту

У Києві 6-7 квітня перекриють Поділ і набережну до Північного мосту у зв'язку з пробігом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Повідомляється, що 6-7 квітня в Києві перекриють вулиці через 9-й Київський міжнародний напівмарафон, а також Чемпіонат Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій (ABAF) з напівмарафону 2019.

7 квітня з 08:00 до 14:40 перекриють:

  • на 21 км: Контрактова площа - вулиця Петра Сагайдачного, вулиця Ігорівська - вулиця Набережно-Хрещатицька - Набережне шосе - Гаванський міст - вулиця Набережно-Рибальська - Північний міст (реверсивний рух в смузі зустрічного транспорту) - вулиця Труханівська - Парковий міст - Набережне шосе - вулиця Набережно-Хрещатицька - вулиця Ігорівська - вулиця Петра Сагайдачного - Контрактова площа;
  • на 10 км: Контрактова площа - вулиця Петра Сагайдачного - естакада з Володимирського узвозу на вулицю Набережно-Хрещатицька - вулиця Набережно-Хрещатицька - Гаванський міст - вулиця Набережно-Рибальська - Гаванський міст - вулиця Набережно-Хрещатицька - вулиця Ігорівська - вулиця Петра Сагайдачного - Контрактова площа.

Крім того, у зв'язку з монтажем конструкцій і обладнання, з 5:00 6 квітня до 22:00 7 квітня рух транспорту перекриють на Контрактовій площі та прилеглих вулицях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві з 31 березня змінять розклад руху поїздів міської електрички.

 

 

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