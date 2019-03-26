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У Києві змінять графік міської електрички

Новини » Суспільство    26.03.2019 - 15:19
У Києві змінять графік міської електрички
Фото: київська міська електричка (УНІАН)

Графік міської електрички змінюють через перехід на літній час

У Києві з 31 березня буде змінено розклад руху поїздів міської електрички. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на комунальне підприємство "Київпастранс".

Повідомляється, що з новим розкладом руху можна ознайомитися на всіх зупинках міської електрички з 31 березня. Згідно з графіком, з ранку поїзди з "Дарниці" в напрямку "Почайни" почнуть курсувати з 06:02, у напрямку "Києва-Пасажирського" з 06:31.

 

Фото: розклад руху міської електрички

Нагадаємо, в середині березня прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив КМДА та "Укрзалізниці" доопрацювати проект розвитку міської електрички. За його словами, УЗ готова до розвитку цього проекту, однак не може зробити це самостійно.

"Тому я просив би (мера Києва - ред.) спільно з "Укрзалізницею" та Міністерством інфраструктури доопрацювати це питання, щоб забезпечити високий рівень мобільності жителів Києва і гостей міста", - підкреслив Гройсман.

Зазначимо, минулого року пасажири кілька разів блокували міську електричку через збої в її русі. Як тоді відзначили в "Укрзалізниці" причини збоїв полягали в браку локомотивних бригад.

 

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