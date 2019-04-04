У Києві частково обмежать рух на мосту Патона

Фото: міст Патона (wikimedia.org/Xsandriel)

Рух буде обмежено в першій смузі руху в напрямку бульвару Дружби Народів

У Києві з 5 по 8 квітня частково обмежать рух транспорту по мосту імені Патона. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

З 12:00 5 квітня до 22:00 8 квітня буде частково обмежено рух транспорту у першій смузі руху в напрямку бульвару Дружби Народів.

"З 12:00 5 квітня до 22:00 8 квітня у зв'язку з виконанням робіт по ремонту покриття на мосту імені Патона буде частково обмежено рух транспорту у першій смузі руху в напрямку бульвару Дружби Народів", - йдеться в повідомленні.

У комунальній корпорації "Київавтодор" закликали водіїв з розумінням поставитися до незручностей, пов'язаних з виконанням ремонтних робіт, і вибирати інші маршрути руху.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві 6-7 квітня перекриють Поділ і Набережное шосе до Північного мосту у зв'язку з проведенням Київського напівмарафону, а також Чемпіонату Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій (ABAF) за полумарафону. Обмеження будуть діяти з 08:00 до 14:40.

Крім того, з 31 березня було змінено розклад руху поїздів міської електрички.