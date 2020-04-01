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У Києві на 7 ділянках доріг збільшили швидкість руху до 80 км/год

Новини » Інфраструктура     01.04.2020 - 16:29
У Києві на 7 ділянках доріг збільшили швидкість руху до 80 км/год
Фото: обмеження швидкості 80 км/год (facebook.com/kyivtrafficmanagement)

Рухатися зі швидкістю до 80 км/год можна лише за наявності відповідних дорожніх знаків

Із 1 квітня по 1 листопада на семи ділянках доріг Києва впроваджується максимально допустима швидкість руху транспортних засобів 80 км/год. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр організації дорожнього руху у Facebook.

Повідомляється, що на таких ділянках вже встановлені 90 відповідних дорожних знаків.

Зокрема, нові обмеження швидкості будуть діяти на:

  1. просп. Р. Шухевича (від Московського мосту до вул. О. Бальзака);
  2. вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);
  3. Наддніпрянське шоссе;
  4. Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
  5. Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);
  6. вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту);
  7. просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).

"Звертаємо увагу водіїв! Рухатися зі швидкістю до 80 км/год можна лише за наявності відповідних дорожніх знаків", - зазначили у Центрі дорожнього руху.

Нагадаємо, відповідно до розпоряження Київради від 9 жовтня 2018 року, збільшення швидкості руху діятиме у столиці щорічно у період з 1 квітня по 1 листопада.

До встановлення відповідних дорожніх знаків на вказаних вулицях діє швидкісний режим 50 км/год.

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