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У центрі Києва перекриють рух транспорту через ремонт

Новини » Суспільство     04.03.2020 - 16:07
У центрі Києва перекриють рух транспорту через ремонт
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Проїзд по частині вулиці Пушкінській перекриють з 7 березня по 31 травня

У центрі Києва з 7 березня по 31 травня перекриють рух у зв'язку з капітальним ремонтом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київавтодор" Facebook.

Як повідомляється, з 7 березня розпочнуться ремонтні роботи на ділянці між вулицею Льва Толстого і вулицею Тараса Шевченка, у зв'язку з чим частково буде закрито рух на вулиці Пушкінській.

"Роботи триватимуть до кінця травня. По можливості рух відновимо раніше. Під час ремонту рух частиною вулиці будуть перекриті. Однак, жителі Пушкінській, спецтранспорт і автомобілі, що використовуються для обслуговування, зможуть заїжджати в ремонтну зону", - йдеться в повідомленні.

При цьому в "Київавтодорі" відзначили, що об'їжджати перекриту ділянку можна буде за маршрутом:

• вулиця Льва Толстого - вулиця Володимирська - вулиця Тараса Шевченка - вулиця Пушкінська;
• вулиця Васильківська - вулиця Хрещатик - вулиця Богдана Хмельницького - вулиця Пушкінська.

У центрі Києва перекриють рух транспорту через ремонт

Нагадаємо, 3 березня в Києві на мосту ім. Патона стався прорив теплотраси. При цьому зазначалося, що прорив ніяк не впливає на несучу конструкцію мосту.

Крім того, для зниження навантаження на несучі конструкції моста Патона на шляхопроводі впроваджують нову схему організації дорожнього руху.

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