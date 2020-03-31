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У Києві на проспекті Бандери частково обмежать рух транспорту

Новини » Суспільство     31.03.2020 - 14:21
У Києві на проспекті Бандери частково обмежать рух транспорту
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Обмеження діятиме з 31 березня по 1 травня

У Києві на проспекті Степана Бандери частково обмежать рух автотранспорту у зв'язку з капітальним ремонтом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Повідомляється, що обмеження буде діяти з 31 березня по 1 травня.

"За інформацією комунальної корпорації, капітальний ремонт триватиме на ділянці між вул. Йорданської і шляхопроводом на вул. Богатирській у напрямку Північного мосту", - йдеться в повідомленні.

Під час робіт рух буде організовано однією проїзною частиною.

У Києві на проспекті Бандери частково обмежать рух транспорту

Нагадаємо, 7 березня в Києві почалися ремонтні роботи на ділянці між вулицею Льва Толстого і вулицею Тараса Шевченка, у зв'язку з чим частково буде закрито рух на вулиці Пушкінській. Роботи планують завершити до 31 травня.

Додамо, що у столиці частково обмежили рух на мосту Патона з-за масштабної реконструкції. Обмеження будуть діяти до 10 квітня.

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