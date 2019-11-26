Центральний вокзал Києва відновив роботу

Фото: центральний вокзал Києва (РБК-Україна)

Вибухівки на території вокзалу не виявили

У Києві відновили роботу центрального залізничного вокзалу після повідомлення про мінування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку "Укрзалізниці" в Facebook.

Так, правоохоронці перевірили будівлю та територію центрального вокзалу в Києві та не виявили жодних вибухонебезпечних предметів. Робота вокзалу була відновлена і зараз він працює в звичайному режимі.

Нагадаємо, у вівторок, 26 листопада, у Києві через анонімне повідомлення про мінування евакуювали центральний залізничний вокзал. Повідомлення надійшло до правоохоронців близько 16 години. Всіх працівників та пасажирів вокзалу було відразу евакуйовано.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні в Одесі правоохоронці отримали повідомлення про мінування декількох будівель соціального та житлового фонду. На місця вирушили вибухотехніки для огляду будівель та території. Серед замінованих будівель медичні установи, торгові центри та житлові будинки.

Додамо, за 10 місяців цього року до поліції надійшло 150 неправдивих повідомлень про встановлення вибухівки на об'єктах "Укрзалізниці". Найчастіше надходили повідомлення про замінування вокзалів Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Львова і Запоріжжя.