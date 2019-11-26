ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Києві з центрального вокзалу евакуювали людей

Новини » Надзвичайні події     26.11.2019 - 16:16
В Києві з центрального вокзалу евакуювали людей
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Надійшло повідомлення про мінування

У Києві тимчасово обмежено роботу Центрального залізничного вокзалу через анонімне повідомлення про мінування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Зазначається, що повідомлення надійшло близько 16 години. Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано.Об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці.

"Поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи", - йдеться в повідомленні.

В Києві з центрального вокзалу евакуювали людей

Раніше повідомлялося, що за 10 місяців 2019 року надійшло 150 неправдивих повідомлень про встановлення вибухових пристроїв на об’єктах Укрзалізниці. Найчастіше надходили повідомлення про мінування вокзалів Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Львова та Запоріжжя. Також цього року "мінували" вокзали в Мукачеві, Маріуполі, Кам’янець-Подільському, Дубні, станції Дніпро-Лоцманська.

РБК-Україна писало, що 11 листопада, була проведена евакуація близько 500 пасажирів поїзда "Бахмут-Львів" через повідомлення про мінування.

У Запорізькій обл. затримали чоловіка за погрози підірвати поліцейський відділок
Новини України мінування
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся