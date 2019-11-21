З початку року вокзали та поїзди "мінували" 150 разів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всі повідомлення про мінування не підтвердились

За 10 місяців 2019 року надійшло 150 неправдивих повідомлень про встановлення вибухових пристроїв на об’єктах Укрзалізниці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Зазначається, що це на 111 повідомлень більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Найчастіше надходили повідомлення про мінування вокзалів Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Львова та Запоріжжя. Також цього року "мінували" вокзали в Мукачеві, Маріуполі, Кам’янець-Подільському, Дубні, станції Дніпро-Лоцманська.

Окрім цього, за 10 місяців 2019 року зафіксовано 8 випадків повідомлень про мінування рухомого складу: електропоїздів, пасажирських поїздів та поїздів Інтерсіті+. Така ж кількість повідомлень була за відповідний період минулого року.

В УЗ нагадують, що псевдомінерам вокзалів та поїздів може загрожувати від 2 до 8 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що у понеділок, 11 листопада, була проведена евакуація близько 500 пасажирів поїзда "Бахмут-Львів" через повідомлення про мінування.

В той же день пасажирів поїзда №719 сполученням Харків-Київ евакуювали через анонімне повідомлення про замінування.