ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Одесі "замінували" кілька будівель

Новини » Надзвичайні події     26.11.2019 - 17:31
В Одесі "замінували" кілька будівель
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Правоохоронці перевіряють інформацію про замінування

У вівторок, 26 листопада, фахівці шукають вибухівку у декількох будівлях соціального та житлового фонду після повідомлення про мінування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Одеської області.

Серед об'єктів, про можливий вибух на яких сьогодні в поліцію надійшло анонімне повідомлення, - медичні установи, торгові центри та житлові будинки.

"Наразі зазначене повідомлення перевіряється слідчо-оперативними групами, вибухотехніками та рятувальниками", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні у столиці тимчасово обмежили роботу Центрального залізничного вокзалу через анонімне повідомлення про мінування. Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуювали. Об'єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці.

Також РБК-Україна писало, що за 10 місяців 2019 року надійшло 150 неправдивих повідомлень про встановлення вибухівки на об'єктах "Укрзалізниці". Найчастіше надходили повідомлення про замінування вокзалів Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Львова і Запоріжжя. Також в цьому році "мінували" вокзали в Мукачево, Маріуполі, Кам'янець-Подільському, Дубні, станції Дніпро-Лоцманська.

Крім цього повідомлялося, що 11 листопада, була проведена евакуація близько 500 пасажирів поїзда "Бахмут-Львів" через повідомлення про мінування.

В Україні проходить спецоперація з ліквідації великого наркосиндикату Поліція повідомила подробиці ДТП на трасі Київ-Одеса
Новини України Одесаполиция
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся