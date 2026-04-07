Центральную и местную власть в Украине "разделят": какой важный закон поддержала Рада

Какое решение приняла Верховная Рада

Народный депутат рассказала, что 7 апреля 2026 года Верховная Рада поддержала очередной "маяк" Ukraine Facility - закон о четком распределении между различными уровнями власти.

Речь идет о принятии за основу правительственного законопроекта №14412 об основах разграничения и распределения полномочий между уровнями публичного управления.

Шуляк отметила, что работа над документом "велась в широком формате в рамках деятельности соответствующей рабочей группы".

Фрагмент карточки законопроекта (скриншот: itd.rada.gov.ua/billinfo)

Руководительница профильного комитета ВРУ сообщила также, что этот документ - важный индикатор выполнения Плана Украины, принятого с целью реализации инструмента (программы финансовой поддержки) ЕС Ukraine Facility:

мероприятий, предусмотренных Дорожной картой по вопросам реформы государственного управления;

рекомендаций Европейской Комиссии, представленных в Отчете о прогрессе Украины в рамках Пакета расширения Европейского Союза 2025 года.

Зачем нужно разграничение между уровнями власти

Для продолжения реформы децентрализации (которая может считаться одной из самых успешных в Украине) сверхважно, по словам Шуляк, решить именно вопрос прозрачного и эффективного разграничения полномочий:

органов местного самоуправления;

государственных органов власти.

Шуляк добавила, что несогласованность в этом вопросе часто тормозит развитие громад и, непосредственно, их восстановление.

"Реформа децентрализации продолжается уже не один год. Громады получили много возможностей. В то же время накопился комплекс системных вызовов", - признала она.

Нардеп объяснила, что "права и обязанности, ресурсы и полномочия, местная демократия и баланс между уровнями власти, принцип субсидиарности и реальная способность громад - все это еще не полностью оформлено как качественная законодательная рамка".

Кроме того, создание и принятие законодательства насчет этого является частью евроинтеграционных обязательств Украины (в частности, условий выполнения программы Ukraine Facility, по которой Украина получает до 2027 года 50 млрд евро от ЕС).

"Европейская интеграция повысила требования к качеству решений и к согласованности всей системы. Поэтому наш Комитет совместно с правительством и международными партнерами продолжает работать над преодолением этих вызовов", - констатировала Шуляк.

Что именно предлагает изменить законопроект

Вышеупомянутый законопроект направлен на определение правовых основ разграничения и распределения полномочий органов местного самоуправления разных уровней, а также органов исполнительной власти - на основе принципов субсидиарности и децентрализации.

Положения документа предлагают, в частности, определить: