Программа Ukraine Facility будет переформатирована: Свириденко объяснила, зачем

Украина планирует переформатировать программу получения помощи от ЕС - Ukraine Facility - так, чтобы ее выполнение не зависело от голосований в Верховной Раде.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время общения с журналистами.

По ее словам, программу переформатируют уже в этом году. Ukraine Facility сделают более гибким и ориентированным именно на действия правительства, а не голосование депутатов. "Таким образом у нас не будет зависимости от голосования в Верховной Раде. Правительство готово к тому, чтобы этот план выполнять, все в этом заинтересованы. У нас есть понимание с Европейской комиссией в этом направлении", - подчеркнула Свириденко.