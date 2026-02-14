Программа Ukraine Facility будет переформатирована: Свириденко объяснила, зачем
Украина планирует переформатировать программу получения помощи от ЕС - Ukraine Facility - так, чтобы ее выполнение не зависело от голосований в Верховной Раде.
Как передает РБК-Украина, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время общения с журналистами.
По ее словам, программу переформатируют уже в этом году. Ukraine Facility сделают более гибким и ориентированным именно на действия правительства, а не голосование депутатов.
"Таким образом у нас не будет зависимости от голосования в Верховной Раде. Правительство готово к тому, чтобы этот план выполнять, все в этом заинтересованы. У нас есть понимание с Европейской комиссией в этом направлении", - подчеркнула Свириденко.
Что такое Ukraine Facility
Ukraine Facility - это специально разработанная программа финансовой поддержки Украины от ЕС в размере 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов. Она направлена на обеспечение макроэкономической стабильности страны, восстановление, модернизацию страны и углубление евроинтеграции Украины.
Основным документом для получения средств является "План Украины", детализирующий перечень необходимых реформ и индикаторов. Этих индикаторов - почти 150. Выполнение каждого из них приносит Украине в среднем от 350 до 600 млн евро.
При этом поддержка предоставляется исключительно при условии выполнения согласованных реформ, а также соблюдения принципов демократии и верховенства права. То есть зависит от того, какие решения принимает парламент Украины.
Прошлый транш от ЕС был 22 декабря - тогда Украина получила 2,3 миллиарда евро помощи. Это был уже шестой транш в рамках программы предоставления средств.