Центр трофеев и рассекречивание чертежей СССР: Шмыгаль анонсировал изменения для "оборонки"

Украина, Четверг 28 августа 2025 19:27
Центр трофеев и рассекречивание чертежей СССР: Шмыгаль анонсировал изменения для "оборонки"
Автор: Антон Корж

В Министерстве обороны Украины анонсировали создание Единого центра трофеев для изучения образцов российского вооружения. Также Украина рассекретит все чертежи советских старых видов вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Как заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль во время совместного мероприятия МОУ, Минцифры и Brave1, в центре трофеев будут изучать образцы российской техники и вооружения "без посредников и черного рынка".

"Открываем полигоны для дронов, для РЭБ, для роботов, для ракет. Это уникальная возможность для адаптации к быстрым изменениям на линии фронта. Формируем базу документации от советских чертежей до современных украинских наработок", - добавил он.

В частности, по словам министра, Украина рассекретит всю военную документацию с советских времен - чертежи, документы на изделия и прочее. Но только для украинских оружейников.

"Мы их открываем для вас всех. Российские все открываем, также все, что есть советского, вражеского - все будет открыто. Чтобы вы могли пользоваться и не тратить длительное время ваших инженеров-исследователей на то, что уже и так было разработано, и что можно найти в этой документации", - заверил Шмыгаль.

Заместитель министра обороны Украины Юрий Мироненко подтвердил, что центр трофеев будет создан, а в его лабораториях будут анализировать российские технологии для поисков противодействия. Кроме этого, будет ускорено открытие полигона режима "24/7" и процесс кодификации вооружения и военной техники.

Изменения в украинской оборонной индустрии

Ранее РБК-Украина писало о новых подходах к поставкам дронов ВСУ. Министр обороны Денис Шмыгаль сообщал, что рамочные соглашения заключаются на основе тактико-технических характеристик, а не по конкретным названиям изделий.

Также в этом году начал работу цифровой маркетплейс DOT-Chain Defence. Благодаря ему подразделения сами выбирают нужные дроны. Это обеспечивает адресную и быструю доставку беспилотников на фронт. Подробнее об этой системе можно прочитать в материале РБК-Украина.

Отметим, что также для производителей оружия запустили новый портал. На платформе доступна актуальная информация о льготном кредитовании, тестировании вооружения, бронировании сотрудников и тому подобное.

Добавим, что сейчас Украина развернула массовое производство дальнобойного ударного дрона FP-1, который впервые показали в мае 2025 года. Этот беспилотник уже производится в темпах, которые догнали крупный российский завод по производству "Шахедов" в городе Алабуга.

