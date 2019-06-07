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Центр Києва перекриють на вихідні

Новини » Суспільство    07.06.2019 - 15:15
Центр Києва перекриють на вихідні
Ілюстративне фото (Уніан)

Обмеження діятиме з 19:00 8 червня до 23:59 9 червня

У центрі Києва у зв'язку з проведенням "Дня франкофонії" заборонять рух транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, заборона на пересування всіх видів транспорту введуть з 19:00 8 червня до 23:59 9 червня на вулиці Костьольній - від перетину з вулицею Михайлівською до перетину з вулицею Трьохсвятительською.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві з 7 по 10 червня у зв'язку з ремонтними роботами частково обмежать рух на Одеській площі у правій смузі руху з вулиці Академіка Заболотного до Кільцевої дороги.

Нагадаємо, в Києві з 14:00 6 червня до 06:00 12 червня у зв'язку з ремонтом плити проїзної частини на мосту через річку Десенка буде частково обмежено рух транспорту.

Також у центрі Києва 8 червня частково обмежать рух транспорту зв'язку з проведенням заходу з нагоди Всеукраїнського дня сім'ї і Міжнародного дня захисту дітей.

Крім того, у Києві з 10:00 до 22:00 обмежили рух на вулицях столиці для вантажівок загальною вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь більше 7 тонн. Обмеження вводяться у зв'язку з підвищенням температури повітря понад +28 градусів.

У Києві обмежать рух транспорту на Одеській площі У Києві через спеку обмежать рух вантажівок
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