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Центр Киева перекроют на выходные

Новости » Общество    07.06.2019 - 15:15
Центр Киева перекроют на выходные
Иллюстративное фото (Униан)

Ограничение будет действовать с 19:00 8 июня до 23:59 9 июня

В центре Киева в связи с проведением "Дня франкофонии" запретят движение транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА). 

Как сообщается, запрет на передвижение всех видов транспорта введут с 19:00 8 июня до 23:59 9 июня на улице Костельной - от пересечения с улицой Михайловской до пересечения с улицей Трехсвятительской.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве  с 7 по 10 июня в связи с ремонтными работами частично ограничат движение на Одесской площади в правой полосе движения с улицы Академика Заболотного до Кольцевой дороги.

Напомним, в Киеве с 14:00 6 июня до 06:00 12 июня в связи с ремонтом плиты проезжей части на мосту через реку Десенка будет частично ограничено движение транспорта. 

Также в центре Киева 8 июня частично ограничат движение транспорта связи с проведением мероприятия по случаю Всеукраинского дня семьи и Международного дня защиты детей.

Кроме того, в Киеве с 10:00 до 22:00 ограничили движение на улицах столицы для грузовиков общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн. Ограничения вводятся в связи с повышением температуры воздуха более +28 градусов.

В Киеве ограничат движение транспорта на Одесской площади В Киеве из-за жары ограничат движение для грузовиков
Новости Украины ограничение движения
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