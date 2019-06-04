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У Києві через спеку обмежать рух вантажівок

Новини » Суспільство    04.06.2019 - 15:30
У Києві через спеку обмежать рух вантажівок
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Обмеження будуть діяти з 10:00 до 22:00

У Києві обмежили рух для вантажівок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, з 10:00 до 22:00 вводиться обмеження руху на вулицях столиці для вантажівок загальною вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь більше 7 тонн.

Обмеження вводяться у зв'язку з підвищенням температури повітря понад +28 градусів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні з 1 червня ввели сезонні обмеження на рух великовантажного транспорту. Проте, обмеження не поширюються на транспортні засоби, які перевозять небезпечні, швидкопсувні вантажі, тварин і птахів, а також здійснюють перевезення, пов'язані з запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

Крім того, з 31 травня по 4 червня у зв'язку з ремонтними роботами на Південному мостовому переході буде частково обмежено рух транспорту у напрямку з вулиці Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе.

Також з 31 травня до 5 червня у зв'язку з ремонтом плити проїзної частини на Північному мосту через річку Дніпро буде частково обмежено рух транспорту у напрямку станції метро "Почайна".

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