У Києві 8 червня обмежать рух транспорту

Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Обмеження діятимуть 8 червня з 11:00 до 12:15

У центрі Києва 8 червня частково обмежать рух транспорту у зв'язку з проведенням заходу з нагоди Всеукраїнського дня сім'ї і Міжнародного дня захисту дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Як повідомляється, в 11:00 учасники заходу на чолі з главами Церков і релігійних організацій рушать за маршрутом: бульвар Тараса Шевченка - вулиця Хрещатик - вулиця Михайла Грушевського - площа Конституції. У цей час, з 11:00 до 12:15, у разі необхідності обмежать рух усіх видів транспорту. Колону супроводжуватимуть близько десяти автомобілів з гучномовцями. Завершиться дійство на площі Конституції в 15:00.

Монтаж конструкцій та обладнання, необхідного для організації та проведення заходу, відбудеться у парку імені Тараса Шевченка - 7 червня з 18:00 до 09:00 8 червня; на площі Конституції - 8 червня з 08:00 до 11:00.

Демонтаж проведуть у парку імені Тараса Шевченка - 8 червня з 11:00 до 18:00; на площі Конституції - 8 червня з 15:00 до 20:00.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Києві на вихідних, 25-26 травня обмежать рух транспорту в центрі міста з-за проведення благодійного заходу "Пробіг під каштанами". З 08:00 до 15:00 у Києві перекриють рух транспорту поруч з центральними вулицями по маршруту пробігу: Майдан Незалежності - вулиця Хрещатик - площа Льва Толстого - вулиця Велика Васильківська - розворот на вулиці Діловий - вулиця Велика Васильківська - площа Льва Толстого - вулиця Хрещатик - Майдан Незалежності.

Крім того, з 1 червня 2019 року в Україні вводяться сезонні обмеження на рух великовантажного транспорту по більшості автомобільних доріг загального користування.