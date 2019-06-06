У Києві обмежать рух транспорту на Одеській площі

Ілюстративне фото (Автоцентр)

Обмеження діятиме з 7 по 10 червня

У Києві з 7 по 10 червня введуть обмеження руху транспорту на шляхопроводі на Одеській площі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, з 7 по 10 червня у зв'язку з ремонтними роботами частково обмежать рух на Одеській площі в правій смузі руху з вулиці Академіка Заболотного до Кільцевої дороги.

"Комунальна корпорація "Київавтодор" просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов'язаних з виконанням ремонтних робіт", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві з 14:00 6 червня до 06:00 12 червня у зв'язку з ремонтом плити проїзної частини на мосту через річку Десенка буде частково обмежено рух транспорту.

Крім того, в Україні з 1 червня ввели сезонні обмеження на рух великовантажного транспорту. Проте, обмеження не поширюються на транспортні засоби, які перевозять небезпечні, швидкопсувні вантажі, тварин і птахів, а також здійснюють перевезення, пов'язані з запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

Також в Києві з 10:00 до 22:00 обмежили рух на вулицях столиці для вантажівок загальною вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь більше 7 тонн. Обмеження вводяться у зв'язку з підвищенням температури повітря понад +28 градусів.