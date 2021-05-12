З Сектору Газа знову здійснили обстріл. ВПС Ізраїлю відновили удари
Ізраїльські ВПС відновили нанесення ударів по цілях у західних районах міста Газа. Це сталося після обстрілу міста Ашкелон і прикордонних населених пунктів.
Про це повідомляє Newsu.co.il.
Було вироблено кілька ракетних залпів у бік Ашкелона і прикордонних населених пунктів.
Сигнал тривоги пролунав також у кібуцах Кармія, Зікім, Натів а-Асара.
Немає інформації про постраждалих або заподіяну шкоду.
Обстріл ізраїльської території був здійснений після появи повідомлень з Гази про нову хвилю ударів по сектору.
Увечері 11 травня бойовики організації ХАМАС запустили з Сектору Газа десятки ракет у напрямку Тель-Авіва. Частина ракет була збита системою протиповітряної оборони "Залізний купол", але деякі все ж досягли мети.
В результаті обстрілу Таль-Авіва постраждали і загинули мирні жителі.
Раніше повідомлялося, що з'явилося відео обстрілу Тель-Авіва з Сектору Газа. Кілька ракет вдарили по місту і передмістям.
Також повідомлялося, що в результаті обстрілу постраждав іноземець. Чоловік приїхав працювати в Ізраїль.