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Российская пропаганда пытается использовать европейских пацифистов, - польская разведка

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Понедельник 13 марта 2023 07:09
Российская пропаганда пытается использовать европейских пацифистов, - польская разведка Фото: Россия из-за пропаганды пытается использовать европейских пацифистов (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Российская пропаганда пытается склонить европейских поклонников пацифизма на свою сторону и использовать их для распространения своих нарративов.

Об этом заявил уполномоченный по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Россия прибегает к использованию нарративов "ложного пацифизма", распространяя их на тех европейцев, которые выступают с идеями прекратить боевые действия из соображений гуманности. Это происходит, потому что РФ сейчас заинтересована в "перемирии", которое даст ей возможность восстановить силы.

"В Польше среда фальшивого пацифизма консолидируется вокруг Л.Сикульского, излагающего тезисы, соответствующие деятельности российской пропаганды, обвиняет польские власти, Запад и США в провоцировании войны и призывает к партнерству с Россией", - отметил Жарин.

Такие действия, по его словам, являются частью более крупного плана - остановить поддержку Украины западными партнерами.

Напомним, что ранее РБК-Украина рассказывала о том, на какие цели направлена российская пропаганда.

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