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В Twitter при руководстве Маска почти не борются с российской пропагандой, - BBC

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Понедельник 06 марта 2023 21:30
В Twitter при руководстве Маска почти не борются с российской пропагандой, - BBC Фото: Twitter за руководство Маска почти не борется с российской пропагандой (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

После того, как Илон Маск приобрел Twitter, в соцсети российская пропаганда начала распространяться почти без каких-либо ограничений из-за нехватки работников, занимающихся модерацией контента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Как сообщается, Маск уволил около половины сотрудников, работавших в компании, чтобы сократить ее убытки.

Десятки нынешних и бывших работников Twitter рассказали, что за последние месяцы в соцсети заметно участились случаи агрессивной риторики, нападок троллей, разжигания ненависти и женоненависти, а также стало гораздо больше пропаганды и информационных манипуляций от агентов иностранных государств.

Один из бывших сотрудников Twitter рассказал журналистам, что он работал в команде специалистов, отслеживавших посты и комментарии от так называемых "агентов влияния" иностранных государств, ведущих информационные кампании по дискредитации демократии в целом, а также направленные против конкретных диссидентов и журналистов.

По его словам, он и его коллеги были загружены сообщениями, проплаченными иностранными государствами, буквально каждый день. Теперь из его бывшей команды уволили почти всех, а масштабы работы сократились до минимума.

В частности, из команды ушли несколько ключевых экспертов, занимавшихся конкретными регионами - так называемыми субъектами угрозы: от России до Китая.

Напомним, недавно были уволены около 200 сотрудников Twitter или около 10% от тех почти двух тысяч работников, которые еще остались работать в компании.

Также ранее мы писали, что расходы на рекламу в Twitter Inc в декабре 2022 года сократились на 71%, поскольку ведущие рекламодатели сократили свои расходы в социальной сети после прихода руководства Илона Маска.

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