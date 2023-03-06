В Twitter при руководстве Маска почти не борются с российской пропагандой, - BBC

После того, как Илон Маск приобрел Twitter, в соцсети российская пропаганда начала распространяться почти без каких-либо ограничений из-за нехватки работников, занимающихся модерацией контента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Как сообщается, Маск уволил около половины сотрудников, работавших в компании, чтобы сократить ее убытки.

Десятки нынешних и бывших работников Twitter рассказали, что за последние месяцы в соцсети заметно участились случаи агрессивной риторики, нападок троллей, разжигания ненависти и женоненависти, а также стало гораздо больше пропаганды и информационных манипуляций от агентов иностранных государств.

Один из бывших сотрудников Twitter рассказал журналистам, что он работал в команде специалистов, отслеживавших посты и комментарии от так называемых "агентов влияния" иностранных государств, ведущих информационные кампании по дискредитации демократии в целом, а также направленные против конкретных диссидентов и журналистов.

По его словам, он и его коллеги были загружены сообщениями, проплаченными иностранными государствами, буквально каждый день. Теперь из его бывшей команды уволили почти всех, а масштабы работы сократились до минимума.

В частности, из команды ушли несколько ключевых экспертов, занимавшихся конкретными регионами - так называемыми субъектами угрозы: от России до Китая.