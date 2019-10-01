Цінова кон’юнктура для українських експортерів погіршилася

Фото: Експорт зерна (cfts.org.ua)

Ціни на зерно і сталь падають

У вересні 2019 року ситуація на світових товарних ринках для українських експортерів погіршилася. Про це йдеться в "Макроекономічному та монетарному огляді" Національного банку України (вересень 2019 року).

Як зазначається в огляді, посилення геополітичних конфліктів, зокрема між США та Іраном, на тлі торговельного протистояння між США та Китаєм було вагомим фактором різноспрямованого впливу на світові товарні ринки. Зокрема, через негативні очікування дедалі уповільнювався світовий попит, що призвело до зниження світових цін на товари, що переважають в українському експорті, зокрема сталь та зернові.

За даними НБУ, послаблення зовнішнього попиту тиснуло у бік зниження на ціни на сталь, а находження врожаю нового сезону - на зернові.

"Водночас посилення геополітичних конфліктів спричинило зростання світових цін на нафту та газ через обмеження пропозиції", - йдеться в огляді.

Нагадаємо, за даними НБУ світові ціни на енергоносії, зокрема нафту та природний газ, протягом вересня 2019 року зростали через посилення геополітичних ризиків.

Відзначимо, у квітні Національний банк дав прогноз світових цін на основні позиції українського експорту. За даними прогнозу, уповільнення зовнішнього попиту та світової торгівлі призведе до стримування зростання цін на український експорт. У результаті світова цінова кон'юнктура для українських експортерів, виражена Індексом світових цін на товари українського експорту (ЕСРІ), залишатиметься на прогнозному горизонті близькою до поточної.