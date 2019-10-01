ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Цінова кон’юнктура для українських експортерів погіршилася

Новини » Економіка    01.10.2019 - 14:01
Цінова кон’юнктура для українських експортерів погіршилася
Фото: Експорт зерна (cfts.org.ua)

Ціни на зерно і сталь падають

У вересні 2019 року ситуація на світових товарних ринках для українських експортерів погіршилася. Про це йдеться в "Макроекономічному та монетарному огляді" Національного банку України (вересень 2019 року).

Як зазначається в огляді, посилення геополітичних конфліктів, зокрема між США та Іраном, на тлі торговельного протистояння між США та Китаєм було вагомим фактором різноспрямованого впливу на світові товарні ринки. Зокрема, через негативні очікування дедалі уповільнювався світовий попит, що призвело до зниження світових цін на товари, що переважають в українському експорті, зокрема сталь та зернові.

За даними НБУ, послаблення зовнішнього попиту тиснуло у бік зниження на ціни на сталь, а находження врожаю нового сезону - на зернові.

"Водночас посилення геополітичних конфліктів спричинило зростання світових цін на нафту та газ через обмеження пропозиції", - йдеться в огляді.

Цінова кон’юнктура для українських експортерів погіршилася

Нагадаємо, за даними НБУ світові ціни на енергоносії, зокрема нафту та природний газ, протягом вересня 2019 року зростали через посилення геополітичних ризиків.

Відзначимо, у квітні Національний банк дав прогноз світових цін на основні позиції українського експорту. За даними прогнозу, уповільнення зовнішнього попиту та світової торгівлі призведе до стримування зростання цін на український експорт. У результаті світова цінова кон'юнктура для українських експортерів, виражена Індексом світових цін на товари українського експорту (ЕСРІ), залишатиметься на прогнозному горизонті близькою до поточної.

Україна зберігає профіцит платіжного балансу завдяки припливу капіталу НБУ з початку року купив на міжбанку понад 3,9 млрд доларів
Новини України ценыНаціональний банк Україниекспорт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся