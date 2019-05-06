НБУ оновив прогноз світових цін на основні позиції українського експорту

Фото: Одеський порт (flickr.com/us_embassy)

Цінова кон'юнктура залишатиметься на стабільному і невисокому рівні

Уповільнення зовнішнього попиту та світової торгівлі призведе до стримування зростання цін на український експорт. Такий прогноз міститься в Інфляційному звіті Національного банку України за квітень.

У результаті світова цінова кон'юнктура для українських експортерів, виражена Індексом світових цін на товари українського експорту (ЕСРІ), залишатиметься на прогнозному горизонті близькою до поточної, зазначається у звіті.

Незначне підвищення рівня ЕСРІ порівняно з попереднім прогнозом НБУ пов'язане, насамперед, з переглядом цін на залізну руду. Так, світові ціни на залізну руду залишатимуться на відносно високому рівні протягом 2019 року, попри їх низхідний тренд.

Ціни на сталь на світових ринках залишатимуться близькими до поточних рівнів. У НБУ очікують, що попит на сталь у 2019 та 2020 роках продовжить збільшуватися. Однак темпи зростання будуть помірними - 1,3% та 1% відповідно - через уповільнення темпів зростання світової економіки, прогнозують в НБУ.

Світові ціни на зернові поступово підвищуватимуться на прогнозному горизонті в умовах прискорення зростання світового споживання та зміни погодних умов. Зокрема прогнозується зростання цін на пшеницю. Ціни на кукурудзу коливатимуться у вузькому діапазоні з поступовим висхідним трендом, йдеться в прогнозі.

Як повідомляло РБК-Україна, СОТ прогнозує уповільнення зростання світової торгівлі товарами у 2019 році до 2,6% в порівнянні з 3,0% в 2018 році.

Відзначимо, за даними Державної служби статистики, загальний обсяг торгівлі України товарами і послугами у 2018 році в порівнянні з 2017 роком зріс на 11,5% з 107,660 млрд доларів до 120,063 млрд доларів.