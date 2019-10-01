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Ценовая конъюнктура для украинских экспортеров ухудшилась

Новости » Экономика    01.10.2019 - 14:01
Ценовая конъюнктура для украинских экспортеров ухудшилась
Фото: Экспорт зерна (cfts.org.ua)

Цены на зерно и сталь падают

В сентябре 2019 года ситуация на мировых товарных рынках для украинских экспортеров ухудшилась. Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Национального банка Украины (сентябрь 2019 года).

Как отмечается в обзоре, усиление геополитических конфликтов, в частности между США и Ираном, на фоне торгового противостояния между США и Китаем было весомым фактором разнонаправленного влияния на мировые товарные рынки. В частности, в связи с негативными ожиданиями замедлялся мировой спрос, что привело к снижению мировых цен на товары, преобладающие в украинском экспорте, в частности, сталь и зерновые.

По данным НБУ, ослабление внешнего спроса оказало давление в сторону понижения на цены на сталь, а поступление урожая нового сезона - на зерновые.

"В то же время усиление геополитических конфликтов повлекло за собой рост мировых цен на нефть и газ из-за ограничения предложения", - говорится в обзоре.

Ценовая конъюнктура для украинских экспортеров ухудшилась

Напомним, по данным НБУ мировые цены на энергоносители, в частности нефть и природный газ, в течение сентября 2019 года росли из-за усиления геополитических рисков.

Отметим, в апреле Национальный банк дал прогноз мировых цен на основные позиции украинского экспорта. По данным прогноза, замедление внешнего спроса и мировой торговли приведет к сдерживанию роста цен на украинский экспорт. В результате мировая ценовая конъюнктура для украинских экспортеров, выраженная Индексом мировых цен на товары украинского экспорта (ЕСРІ), останется на прогнозном горизонте близкой к текущей.

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