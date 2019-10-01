НБУ назвав причини зростання світових цін на газ і нафту

Фото: видобуток нафти (OilNow)

Посилення геополітичних ризиків призвело до зростання цін

Світові ціни на енергоносії, зокрема нафту та природний газ, протягом вересня 2019 року зростали. Про це йдеться в "Макроекономічному та монетарному огляді" Національного банку (вересень 2019 року).

Як зазначається в огляді, особливо стрімко підвищувалися ціни на нафту, що було спричинене загостренням геополітичної ситуації на Близькому Сході. Так, через атаки на ключові нафтові об’єкти Саудівської Аравії був пошкоджений найбільший у світі НПЗ, а добове виробництво нафти країною скоротилося майже вдвічі, що становило майже 5% світових поставок нафти. Додатковими факторами були дані зі США про зниження запасів, скорочення обсягів видобування та зменшення кількості бурових.

"Зростання геополітичного напруження призвело й до коригування цін на природний газ", - додали в НБУ.

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Нагадаємо, у третьому кварталі ціна на нафту Brent впала на 8,7%, що стало найгіршим показником з четвертого кварталу 2018 року. Водночас, протягом вересня ціни на нафту зростали до 70 доларів за барель після атаки дронів на нафтові об'єкти Saudi Aramco.

Відзначимо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує середню ціну нафти марки Brent на рівні 59,2 доларів за барель у 2019 році і 59 доларів у 2020 році. Згідно з прогнозом, ціни на нафту залишаться незмінним в реальному вираженні в середньостроковій перспективі.