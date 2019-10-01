ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НБУ назвав причини зростання світових цін на газ і нафту

Новини » Економіка    01.10.2019 - 11:38
НБУ назвав причини зростання світових цін на газ і нафту
Фото: видобуток нафти (OilNow)

Посилення геополітичних ризиків призвело до зростання цін

Світові ціни на енергоносії, зокрема нафту та природний газ, протягом вересня 2019 року зростали. Про це йдеться в "Макроекономічному та монетарному огляді" Національного банку (вересень 2019 року).

Як зазначається в огляді, особливо стрімко підвищувалися ціни на нафту, що було спричинене загостренням геополітичної ситуації на Близькому Сході. Так, через атаки на ключові нафтові об’єкти Саудівської Аравії був пошкоджений найбільший у світі НПЗ, а добове виробництво нафти країною скоротилося майже вдвічі, що становило майже 5% світових поставок нафти. Додатковими факторами були дані зі США про зниження запасів, скорочення обсягів видобування та зменшення кількості бурових.

"Зростання геополітичного напруження призвело й до коригування цін на природний газ", - додали в НБУ.

НБУ назвав причини зростання світових цін на газ і нафту

bank.gov.ua

Нагадаємо, у третьому кварталі ціна на нафту Brent впала на 8,7%, що стало найгіршим показником з четвертого кварталу 2018 року. Водночас, протягом вересня ціни на нафту зростали до 70 доларів за барель після атаки дронів на нафтові об'єкти Saudi Aramco.

Відзначимо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує середню ціну нафти марки Brent на рівні 59,2 доларів за барель у 2019 році і 59 доларів у 2020 році. Згідно з прогнозом, ціни на нафту залишаться незмінним в реальному вираженні в середньостроковій перспективі.

НБУ збільшив план купівлі валюти на міжбанку Нафта Brent показала найбільше квартальне падіння в цьому році
Новини України нефтьгазНаціональний банк України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся