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Ціна готелю "Дніпро" на аукціоні перевищила мільярд гривень

Київ, Середа 15 липня 2020 16:31
Ціна готелю "Дніпро" на аукціоні перевищила мільярд гривень
Фото: готель "Дніпро" (dniprohotel.ua)
Автор: РБК-Україна

Один з учасників готовий заплатити 1 млрд 11 гривень

На аукціоні з приватизації готелю "Дніпро" у центрі Києва за нього запропонували понад 1 млрд гривень. На даний момент такі гроші ціну готові заплатити два учасника.

Торги транслюють на сторінці Фонду державного майна у Facebook.

Зокрема, ціна за готель "Дніпро" перевищила позначку в 1 млрд гривень в ході другого раунду торгів. Попереду ще один раунд.

Аукціон з продажу готелю "Дніпро"

15 липня (середа) о 12:00 розпочнеться онлайн-аукціон з продажу готелю «Дніпро»! Команда Фонду держмайна застосовує абсолютно нові підходи відкритості і публічності у своїй роботі, а тому весь процес приватизації готелю проходитиме наживо. Перебіг прозорих торгів транслюватимемо безпосередньо з місця подій. Також в ефірі ви зможете послухати ряд експертних панелей за участі керівніцтва Фонду державного майна України, творців платформи Prozorro.Продажі, представників Мінекономіки, Міністерства фінансів, Державного управління справами, Transparency International Україна та Американсько-Української Ділової Ради (USUBC). Спікери говоритимуть про стан державних підприємств і важливість приватизації в Україні. Підготували для вас цікаву програму. Тож обов'язково заплануйте переглянути ефір!

Опубліковано Фонд державного майна України Середа, 15 липня 2020 р.

Відзначимо, у сьогоднішньому аукціоні беруть участь майже три десятки учасників. Відразу на початку торгів ціна перевищила стартову в 9 разів. Готель знаходиться в самому центрі Києва, в ньому 186 номерів різних типів, ресторани, бари, SPA-центр і кілька конференц-залів.

Нагадаємо, в середині червня готель у рамках великої приватизації виставили на продаж за стартовою ціною 81 млн гривень.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що це буде перший великий об'єкт приватизації, далі на продаж виставлять державну компанію "Центренерго" та інші великі підприємства.

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