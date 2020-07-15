Цена отеля "Днепр" на аукционе превысила миллиард гривен

Фото: отель "Днепр" (dniprohotel.ua)

Один из участников готов заплатить 1 млрд 11 гривен

На аукционе по приватизации гостиницы "Днепр" в центре Киева за него предложили более 1 млрд гривен. На данный момент такие деньги готовы заплатить два участника.

Торги транслируют на странице Фонда государственного имущества в Facebook.

В частности, цена за отель "Днепр" превысила отметку в 1 млрд гривен в ходе второго раунда торгов. Впереди еще один раунд.

Аукціон з продажу готелю "Дніпро" 15 липня (середа) о 12:00 розпочнеться онлайн-аукціон з продажу готелю «Дніпро»! Команда Фонду держмайна застосовує абсолютно нові підходи відкритості і публічності у своїй роботі, а тому весь процес приватизації готелю проходитиме наживо. Перебіг прозорих торгів транслюватимемо безпосередньо з місця подій. Також в ефірі ви зможете послухати ряд експертних панелей за участі керівництва Фонду державного майна України, творців платформи Prozorro.Продажі, представників Мінекономіки, Міністерства фінансів, Державного управління справами, Transparency International Україна та Американо-Української Ділової Ради (USUBC). Спікери говоритимуть про стан державних підприємств і важливість приватизації в Україні. Підготували для вас цікаву програму. Тож обов'язково заплануйте переглянути ефір! Опубліковано Фонд державного майна України Середа, 15 липня 2020 р.

Отметим, в сегодняшнем аукционе принимают участие почти три десятка участников. Сразу с начала торгов цена превысила стартовую в 9 раз. Гостиница находится в самом центре Киева, в ней 186 номеров различных типов, рестораны, бары, SPA-центр и несколько конференц-залов.

Напомним, в середине июня отель в рамках большой приватизации выставили на продажу со стартовой ценой 81 млн гривен.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что это будет первый объект большой приватизации, далее на продажу выставят государственную компанию "Центрэнерго" и другие крупные предприятия.