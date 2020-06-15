ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Готель "Дніпро" виставлено на приватизацію, названо стартову ціну

Новини » Економіка     15.06.2020 - 14:16
Готель "Дніпро" виставлено на приватизацію, названо стартову ціну
Фото: готель "Дніпро" (dniprohotel.ua)

Стартова ціна на аукціоні складе майже 81 млн гривень

Перший великий об'єкт приватизації виставлений на продаж. Готель "Дніпро" в центрі Києва буде продаватися на аукціоні 15 липня, стартова ціна досягає майже 81 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні Фонду державного майна у Facebook.

Повідомляється, що готель "Дніпро" виставлена на аукціон, проведення якого планується 15 липня. Стартова ціна - 80,9 млн гривень.

Зазначимо, готель знаходиться в самому центрі Києва, на вулиці Хрещатик поруч із Майданом Незалежності. Будівля загальною площею майже 13 тисяч квадратних метрів складається з 12 наземних та одного технічного поверху, бельетажу та підвалу. Перед готелем є паркінг на 56 паркувальних місць.

В готелі 186 номерів різних типів, ресторани, бари, SPA-центр і кілька конференц-залів.

Нагадаємо, раніше про готовність цього готелю до приватизації заявляв президент Володимир Зеленський; він також зазначив, що виставлять на приватизацію й великі підприємства, які не є стратегічними.

Конкурс з приватизації готелю "Дніпро" був запланований на весну 2020 року, проте був перенесений через карантин та епідемію коронавірусу.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Данила Крамаренко

Теги Новини України приватизацияФГИотель
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся