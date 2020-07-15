Стартував аукціон з продажу готелю "Дніпро", ціна вже зросла в 9 разів

Фото: готель "Дніпро" (dniprohotel.ua)

На даний момент лідирує ставка на суму 711 млн гривень

Фонд державного майна України 15 липня проводить аукціон з приватизації готелю "Дніпро". На даний момент максимальна ставка перевищила стартову ціну в 9 разів.

Аукціон проходить у прямому ефірі на сторінці Фонду держмайна у Facebook.

Повідомляється, що в торгах беруть участь 29 учасників. Максимальна ставка станом на 12:45 складає 711 млн гривень, мінімальна - 130 млн. При цьому ставки вже нижче не можуть бути, для кожного учасника його попередня ставка є нижчою планкою. Тобто далі він може ставити тільки вище, ніж запропонував.

Вже зафіксовано шість ставок. Аукціон йде так, що першими ставки ставлять у кожному раунді ті, хто запропонував найменшу суму. Той, хто запропонував найбільшу суму увійде в торги останнім.

Аукціон з продажу готелю "Дніпро" 15 липня (середа) о 12:00 розпочнеться онлайн-аукціон з продажу готелю «Дніпро»! Команда Фонду держмайна застосовує абсолютно нові підходи відкритості і публічності у своїй роботі, а тому весь процес приватизації готелю проходитиме наживо. Перебіг прозорих торгів транслюватимемо безпосередньо з місця подій. Також в ефірі ви зможете послухати ряд експертних панелей за участі керівніцтва Фонду державного майна України, творців платформи Prozorro.Продажі, представників Мінекономіки, Міністерства фінансів, Державного управління справами, Transparency International Україна та Американсько-Української Ділової Ради (USUBC). Спікери говоритимуть про стан державних підприємств і важливість приватизації в Україні. Підготували для вас цікаву програму. Тож обов'язково заплануйте переглянути ефір! Опубліковано Фонд державного майна України Середа, 15 липня 2020 р.

Очікується, що переможець стане відомий ближче до 18:00.

Нагадаємо, у середині червня готель "Дніпро" виставили на приватизацію зі стартовою ціною 81 млн гривень.

Готель знаходиться в самому центрі Києва, в ньому 186 номерів різних типів, ресторани, бари, SPA-центр і кілька конференц-залів.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що продаж готелю "Дніпро" відкриє так звану велику приватизацію.