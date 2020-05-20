Зеленський обіцяє приватизувати "Центренерго" попри на збитки через схеми

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Як повідомлялося, влітку 2019 року в держкомпанії "Центренерго" був призначений новий менеджмент

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв приватизувати державну компанію "Центренерго", яка працює зі збитками та має борги перед шахтарями.

Про це президент заявив під час прес-конференції, присвяченої річниці його президенства, передає кореспондент РБК-Україна.

"Багато чого говорять про "Центренерго". Воно буде готуватися теж до приватизації. Фонд держмайна цим займається. У них є чіткий план", - заявив Зеленський.

За словами президента, щоб суспільство та ЗМІ знали про плани великої приватизації він дасть розпорядження Фонду держмайна, який має опублікувати план приватизації держпідприємств найближчими днями.

Як повідомлялося, влітку 2019 року в держкомпанії "Центренерго" був призначений новий менеджмент, якого пов'язують з групою "Приват" Ігоря Коломойського.

За інформацією ЗМІ, з того часу державне "Центренерго" почало поставляти за заниженими цінами електроенергію на підприємства групи "Приват" - Нікопольський і Запорізькі заводи феросплавів, "Дніпроазот", а також трейдера "Юнайтед Енерджі".

Окрім того, у серпні 2019 року "Центренерго" підписала договір на поставку вугілля з Росії на 400 млн грн з ТОВ "Нафта Форс", засновник і директор якої був оператором на АЗС ANP (входить в групу Приват) в Києві. Структури з орбіти Коломойського відвантажували на "Центренерго" вугілля за ціною 3 165 грн за тонну, що вдвічі більше за ринкову на той момент - 1 741 грн за тонну.

За підсумками 2019 року збитки держкомпанії склали 2,5 млрд грн, при цьому у 2018 у компанії була прибуток 1,4 млрд грн.

Раніше нардепи Михайло Волинець та Михайло Бондар закликали прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, а також в.о. міністра енергетики Ольгу Буславець розібратися із закупівлею енергоносіїв для держкомпанії "Центренерго".

На початку травня під час наради в Мінекоенерго в.о. міністра Ольга Буславець розкритикувала "Центренерго" за відмову від закупівлі вугілля державних шахт, борги перед шахтарями та початок закупівель природного газу у компанії "Юнайтед Енерджі", близької до олігарха Ігоря Коломойського, яка стала найбільшим імпортером електроенергії з Росії після так званої "поправки Геруса" по відкриттю прямих поставок з РФ.

Автор: Олександра Діденко