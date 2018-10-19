Країни ОПЕК+ у вересні збільшили видобуток нафти

Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Видобуток нафти збільшилася на 724.000 бар/добу

Організації країн-нафтоекспортерів (ОПЕК) не вдається вивести на ринок обіцяні додаткові обсяги нафти, так як зниження виробництва сировини в Ірані, Венесуелі та Анголі перебиває приріст в інших країнах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що в грудні 2016 року ОПЕК і ряд країн поза клубу, уклали пакт ОПЕК+, домовившись обмежити виробництво сировини для вирівнювання балансу глобального попиту і пропозиції. У червні 2018 року країни-учасниці домовилися підвищити видобуток до рівня дотримання угоди в 100%.

За даними агентства, це відповідає нарощування видобутку приблизно на 1 мільйон барелів на добу, але мета поки що не досягнута. Крім того, члени ОПЕК, за винятком Нігерії, Лівії і Конго, у вересні збільшили видобуток нафти на 428.000 барелів на добу до травня, а зростання виробництва сировини не входять в картель країнах оглядовий період склав 296.000 барелів на добу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує, що вартість нафти марки Brent буде перевищувати 80 доларів за барель у середньостроковій перспективі у зв'язку зі зниженням постачання з Венесуели та Ірану.