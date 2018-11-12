У Саудівській Аравії заявили, що необхідно знизити видобуток нафти на 1 млн бар/добу

Фото: Халід аль-Фаліх (flickr.com worldeconomicforum)

Через падіння попиту в грудні Саудівська Аравія планує добути на 0,5 млн барелів нафти на добу менше

Міністр енергетики Саудівської Аравії Халід аль-Фаліх заявив, що необхідно знизити в наступному році добовий видобуток нафти на 1 млн барелів з жовтневого рівня. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Gulf Business.

Таку заяву міністр зробив у ході міжнародної нафтової виставки і конференції ADIPEC 2018 у Абу-Дабі.

За його словами, з цим згодні члени ОПЕК і їх союзники. Глава міністерства підкреслив, що через падіння попиту в грудні Саудівська Аравія планує добути на півмільйона барелів нафти на добу менше по відношенню до листопадових показників.

Він також розповів, що глави енергетичних відомств країн ОПЕК і ОПЕК + не в рамках форуму 11 листопада домовилися, що будуть робити все можливе для того, щоб збалансувати ринок і зупинити падіння цін.

"Ми збираємося зробити все, що тільки зможемо, щоб зберегти запаси і забезпечити фундаментальні правила попиту в розумно вузькому діапазоні по відношенню до балансу, і ми вважаємо, що ринки заспокояться... Ми не займаємося визначенням ціни в майбутньому", - заявив Халід аль-Фаліх.

Нагадаємо, представник Ірану в ОПЕК Хусейн Каземпур заявив, що Росія і Саудівська Аравія мають скоротити видобуток нафти до рівня в 1 млн барелів на день.

Також РБК-Україна писало, що країни ОПЕК і держави, що не входять у картель, можуть повернутися до обмежень видобутку нафти в 2019 році, щоб запобігти можливому формування надлишку пропозиції на ринку.