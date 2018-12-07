Країни ОПЕК+ домовилися про скорочення видобутку нафти на 1,2 млн барелів на добу

ОПЕК рекомендує скоротити видобуток усіма країнами ОПЕК+
Країни ОПЕК після декількох годин переговорів домовилися про скорочення видобутку нафти в 2019 році. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Shana з посиланням на учасника зустрічі.
"Члени ОПЕК, нарешті, досягли домовленості про зниження загального обсягу видобутку після багатогодинних переговорів", - зазначає агентство.
Також за даними Bloomberg, ОПЕК рекомендує скоротити видобуток усіма країнами ОПЕК+ на 1,2 млн барелів на добу.
Зазначимо, Іран, Венесуела і Лівія, ймовірно, будуть виключені з угоди ОПЕК+.
Раніше повідомлялося, що моніторинговий комітет ОПЕК досяг консенсусу з питання скорочення видобутку нафти. Комітет ОПЕК засідав на рівні міністрів напередодні засідання членів ОПЕК і повинен винести для країн-учасниць картелю рекомендацію про скорочення видобутку нафти, щоб збалансувати ринок.
Відзначимо, президент США Дональд Трамп у середу, 5 грудня, закликав ОПЕК і союзників не скорочувати нафтовидобуток в 2019 році.