Країни ОПЕК+ домовилися про скорочення видобутку нафти на 1,2 млн барелів на добу

Фото: нафтова вишка (Statoil.com)

ОПЕК рекомендує скоротити видобуток усіма країнами ОПЕК+

Країни ОПЕК після декількох годин переговорів домовилися про скорочення видобутку нафти в 2019 році. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Shana з посиланням на учасника зустрічі.

"Члени ОПЕК, нарешті, досягли домовленості про зниження загального обсягу видобутку після багатогодинних переговорів", - зазначає агентство.

Також за даними Bloomberg, ОПЕК рекомендує скоротити видобуток усіма країнами ОПЕК+ на 1,2 млн барелів на добу.

Зазначимо, Іран, Венесуела і Лівія, ймовірно, будуть виключені з угоди ОПЕК+.

Раніше повідомлялося, що моніторинговий комітет ОПЕК досяг консенсусу з питання скорочення видобутку нафти. Комітет ОПЕК засідав на рівні міністрів напередодні засідання членів ОПЕК і повинен винести для країн-учасниць картелю рекомендацію про скорочення видобутку нафти, щоб збалансувати ринок.

Відзначимо, президент США Дональд Трамп у середу, 5 грудня, закликав ОПЕК і союзників не скорочувати нафтовидобуток в 2019 році.