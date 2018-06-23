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ОПЕК+ погодила збільшення видобутку нафти на 1 млн барелів на добу

НовиниЕкономіка    23.06.2018 - 17:01
Фото: ОПЕК (flickr_jritch)
Фото: ОПЕК (flickr_jritch)

У реальному вираженні збільшення видобутку може становити протягом півроку 600-700 тис. барелів/добу

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) і низка держав, які не входять в Організацію, домовилися збільшити видобуток нафти на 1 млн барелів на добу в межах нафтової угоди. Про це заявив міністр вуглеводнів Еквадору Карлос Перес, передає Bloomberg.

Наголошується, що зустріч відбулася в суботу, 23 червня. Крім країн ОПЕК також участь у зустрічі взяли Мексика і Казахстан.

У той же час міністр нафти Оману Мухаммед ар-Румхі зазначив, що в реальному вираженні збільшення видобутку може становити протягом півроку 600-700 тис. барелів/добу.

Напередодні аналогічне рішення про підвищення ліміту видобутку було прийнято на засіданні ОПЕК у Відні. Залишалося досягти консенсусу в цьому питанні в рамках ОПЕК+.

Ка пише Bloomberg, що така домовленість є перемогою для Росії і Саудівської Аравії, які першими запропонували наростити видобуток і утримувати вільні потужності. Тепер у них є гнучкість для реагування на збої та помірні ціни у той час, коли санкції США щодо Ірану та Венесуелі загрожують вкинути заворушення в нафтовий ринок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що країни ОПЕК вирішили підвищити ліміт видобутку нафти в рамках угоди ОПЕК+ до 1 млн барелів на добу.

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 Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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