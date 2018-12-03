Катар оголосив про вихід з ОПЕК з 1 січня

Фото: міністр енергетики Катару Саад аль-Каабі (flickr.com)

Вихід Катару з ОПЕК відображає плани Дохи по збільшенню видобутку газу

Катар виходить з Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) з 1 січня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Al Jazeera.

Повідомляється, що міністр енергетики Катару Саад аль-Каабі на прес-конференції в Досі заявив, що повідомив ОПЕК про вихід з картелю з 1 січня. За його словами, рішення Катару відображає плани щодо збільшення видобутку природного газу в найближчі роки з 77 млн тонн до 110 млн тонн на рік.

Також повідомляється, що інформацію про вихід з ОПЕК підтвердила державна компанія Qatar Petroleum. У той же час міністр зазначив, що дане рішення не пов'язано з блокадою Катару іншими членами ОПЕК - Саудівською Аравією та ОАЕ.

Зазначимо, частка Катару в загальному видобутку нафти країнами ОПЕК склала в 2017 році 1,85%. В країні щодня видобувається близько 600 тис. барелів нафти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що країни ОПЕК+ можуть повернутися до обмеження нафтовидобутку в 2019 році. Це необхідно, щоб попередити можливий надлишок пропозиції на ринку.

Зазначимо, в червні учасники ОПЕК+ погодили збільшення видобутку нафти на 1 млн барелів на добу.