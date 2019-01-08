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У Саудівській Аравії дали прогноз щодо цін на нафту на середину 2019

Новини » Економіка    08.01.2019 - 09:48
У Саудівській Аравії дали прогноз щодо цін на нафту на середину 2019
Фото: видобуток нафти (statoil.com)

У другій половині 2019 року очікується, що Brent буде торгуватися близько 60-70 доларів за барель

Ціни на нафту в середині 2019 року будуть перебувати на рівні 60-70 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження саудівської компанії Arab Petroleum Investment Corp.

В документі наголошується, що падіння цін на нафту в кінці 2018 року було викликано "погіршенням геополітичного тла, побоюваннями з приводу макроекономічної картини", а також зростанням виробництва в США, Саудівської Аравії і Росії.

"В другій половині 2019 року очікується, що Brent буде торгуватися між 60-70 доларів за барель, за винятком різкого економічного спаду", - йдеться в дослідженні.

Зазначимо, станом на 3 січня 2019 року нафта Brent торгувалася 56,07 доларів за барель.

Раніше повідомлялося, що країни ОПЕК домовилися про скорочення видобутку нафти в 2019 році. За даними Bloomberg, ОПЕК рекомендує скоротити видобуток усіма країнами ОПЕК+ на 1,2 млн барелів на добу.

Крім того, повідомлялося, що президент Ірану Хасан Рухані заявив, що іранська влада перекриють Ормузьку протоку для нафтових перевезень, щоб захистити національні інтереси країни. Рухани пообіцяв, що США не зможуть перешкодити Ірану експортувати сиру нафту.

 

 

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