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Ціни на нафту ростуть на тлі скорочення видобутку в ОПЕК

Новини » Енергетика    18.01.2019 - 09:32
Ціни на нафту ростуть на тлі скорочення видобутку в ОПЕК
Ілюстративне фото (David McNew/Getty Images)

Brent торгується на позначці в 61,73 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 18 січня 2019 року, знаходиться вище позначки в 61 долар за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 09:19 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 61,73 долара. Це на 2,13% вище рівня закриття попередніх торгів.

Ціни на нафту зростають на тлі різкого скорочення видобутку країнами ОПЕК у грудні. Згідно з доповіддю, видобуток ОПЕК знизився на 751 тисяч барелів на добу (у місячному вираженні в грудні - максимально майже за два роки).

У той же час ослаблення попиту стримує більш істотне зростання цін. ОПЕК знизила прогноз усередненого попиту на вироблену картелем нафту до 30,83 млн барелів на добу в 2019 році, що на 910 тис. барелів на добу нижче середнього показника за 2018 рік.

Зазначимо, ціни на нафту помірно зростають з початку тижня і напередодні перевищили 61 долар за барель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАК "Нафтогаз України" створив нафтовий і газовий дивізіони.

 

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