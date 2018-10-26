Нафта дешевшає третій тиждень поспіль

Фото: Нафтова вишка в море (Pixabey)

Ціни на нафту протягом трьох тижнів опустилися на 10 доларів за барель

Світові ціни на нафту знижуються сьогодні, 26 жовтня, через побоювання з приводу надлишку сировини в умовах падіння на світових фондових ринках і торгових воєн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на північноморську суміш Brent до 9:00 опустилися на 0,8% до 76,2 доларів за барель.

За оцінкою аналітиків банку Jefferies, ринок сорту Brent може знову повернутися в контанго - коли вартість партій з відвантаженням в найближчі дати менше відстрочених, - що говорить про надлишковому рівні пропозиції сировини.

Ф'ючерсні контракти на WTI торгувалися по 66,6 за барель, що на 1% нижче попереднього закриття.

Глава делегації Саудівської Аравії в нефтеэкспортном картелю ОПЕК Адіб аль-Аама сказав напередодні агентству Reuters, що нафтовий ринок може повернутися до надлишку в четвертому кварталі поточного року, враховуючи зростання запасів сировини і ослаблення попиту. Він додав, що Саудівська Аравія буде "дзеркально реагувати" на ці зміни і враховувати їх у своїй політиці по видобутку нафти.

Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує, що вартість нафти марки Brent перевищуватиме 80 доларів за барель у середньостроковій перспективі у зв'язку зі зниженням постачання з Венесуели та Ірану.