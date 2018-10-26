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Китай вирішив відмовитися від іранської нафти, - WSJ

Новини » Політика    26.10.2018 - 06:58
Ілюстративне фото: перевезення нафти (flickr.com/cp9524)
Ілюстративне фото: перевезення нафти (flickr.com/cp9524)

Раніше США обговорювали з КНР питання припинення закупівель нафти в Ірану

Китайські нафтові компанії China National Petroleum Corp. (CNPC) і China Petrochemical Corp. відмовилися від поставок нафти з Ірану в листопаді. Про це повідомили джерела газети The Wall Street Journal, передає РБК-Україна.

Крім того, за інформацією видання, Bank Of Kunlun, яким володіє CNPC, повідомив іранських контрагентів, що припинить взаємодію з ними 4 листопада, коли набудуть чинності американські санкції.

У CNPC на запит газети не відповіли, а джерело в Адміністрації президента США Дональда Трампа повідомило, що питання про припинення закупівель нафти в Ірану обговорювалося з КНР.

На думку аналітика компанії Wood Mackenzie, рішення Китаю може бути пов'язане з рішенням Саудівської Аравії збільшити видобуток нафти, що погіршує становище Ірану.

Зазначається, що раніше Китай купував у Ірану близько 600 тисяч барелів на день, і через Bank Of Kunlun в Іран надходили основні виплати.

Нагадаємо, 17 жовтня Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти 20 іранських компаній і банків. Згідно з запровадженим обмеженням, американським компаніям заборонено укладати угоди з компаніями і структурами з санкційного списку.

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