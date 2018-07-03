Саудівська Аравія готова збільшити видобуток нафти

Резервні потужності країни оцінюють у 2 млн барелів на день

Уряд Саудівської Аравії заявив про готовність збільшити видобуток нафти з метою стабілізації світового ринку. Про це повідомляє DW.

"Королівство готове за необхідності задіяти свої резервні виробничі потужності, аби відреагувати на будь-які майбутні зміни у рівнях пропозиції та попиту", - йдеться у заяві уряду, оприлюдненій після засідання під головуванням короля Салмана.

Як повідомляється, резервні потужності країни оцінюють у 2 млн барелів на день.

Ця заява пролунала після того, як 30 червня президент США Дональд Трамп запевнив, що саудівський король Салман погодився ним у телефонній розмові, що ціни на нафту зараз зависокі.

За його словами, король пообіцяв збільшити обсяги видобутку нафти "можливо, на два млн барелів" на добу. Зараз Саудівська Аравія викачує близько десяти млн барелів нафти на день.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що глава США Дональд Трамп провів у суботу телефонну розмову з королем Саудівської Аравії Сальманом Аль Саудом, у ході якої попросив Саудівську Аравію збільшити видобуток нафти до 2 млн барелів і отримав на це згоду.

Додамо, що нестабільна обстановка в Лівії призвела до зростання цін на нафту. Зокрема, станом на ранок, 3 липня 2018 року, ціна північноморської нафти марки Brent піднялися на 0,56% - до 77,73 доларів за барель.