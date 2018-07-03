Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Саудівська Аравія готова збільшити видобуток нафти

НовиниПромисловість    03.07.2018 - 18:33
Іллюстративне фото (lukoil.ru)
Іллюстративне фото (lukoil.ru)

Резервні потужності країни оцінюють у 2 млн барелів на день

Уряд Саудівської Аравії заявив про готовність збільшити видобуток нафти з метою стабілізації світового ринку. Про це повідомляє DW.

"Королівство готове за необхідності задіяти свої резервні виробничі потужності, аби відреагувати на будь-які майбутні зміни у рівнях пропозиції та попиту", - йдеться у заяві уряду, оприлюдненій після засідання під головуванням короля Салмана.

Як повідомляється, резервні потужності країни оцінюють у 2 млн барелів на день.

Ця заява пролунала після того, як 30 червня президент США Дональд Трамп запевнив, що саудівський король Салман погодився ним у телефонній розмові, що ціни на нафту зараз зависокі.

За його словами, король пообіцяв збільшити обсяги видобутку нафти "можливо, на два млн барелів" на добу. Зараз Саудівська Аравія викачує близько десяти млн барелів нафти на день.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що глава США Дональд Трамп провів у суботу телефонну розмову з королем Саудівської Аравії Сальманом Аль Саудом, у ході якої попросив Саудівську Аравію збільшити видобуток нафти до 2 млн барелів і отримав на це згоду. 

Додамо, що нестабільна обстановка в Лівії призвела до зростання цін на нафту. Зокрема, станом на ранок, 3 липня 2018 року, ціна північноморської нафти марки Brent піднялися на 0,56% - до 77,73 доларів за барель.

Нафта Brent торгується вище 78 доларів за барель Ціна нафти Brent опустилася нижче 79 доларів за барель
Теги публікації: Саудовская Аравия, нефть  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Люди втратили здатність мислити": Бабченко жорстко розкритикував росіян після перемоги РФ на ЧС-2018
"Спорт і є політика": Притула жорстко висловився про ставлення до ЧС-2018
"Вони серед нас": Приходько показала підтримку "ДНР" у Дніпрі (відео)
Уляна Супрун розповіла, як захистити себе від підробок при купівлі ліків
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся