В Ірані погрожують перекрити експорт нафти з Перської затоки

Верховний лідер підтримав пропозицію президента країни Хасана Роугані

Іран попереджає, що заблокує експорт нафти з Перської затоки, якщо власний експорт держави зупиниться внаслідок американський санкцій, передає видання "Радіо Свобода".

Вказано, що 21 липня верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї підтримав пропозицію президента країни Хасана Роугані заблокувати експорт нафти з Перської затоки. На його веб-сайті вказано, що коментарі Роугані були "важливими зауваженнями, які відображають політику та підхід" Ірану.

Слід зазначити, що іранські чиновники і раніше погрожували заблокувати Ормузьку протоку - морський прохід із багатої на нафту Перської затоки до відкритого океану. У випадку блокування Ормузької протоки перевезення нафти Іраком, Саудівською Аравією, Бахрейном, Катаром та Об'єднаними Арабськими Еміратами буде неможливим.

Додамо, що у суботу Хаменеї повідомив чиновникам іранського МЗС Ірану, що ведення переговорів зі США буде "очевидною помилкою", оскільки Вашингтон є ненадійним.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф повідомив про подачу позову до Міжнародного суду ООН проти Сполучених Штатів через відновлення ними санкцій проти Тегерану.

Іран заявив про намір відновити збагачення урану після оголошення американського лідера Дональда Трампа про вихід з угоди щодо ядерної програми.