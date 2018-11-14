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Ціна нафти Brent вперше з березня впала нижче 66 доларів за барель

Новини » Енергетика    14.11.2018 - 09:43
Ціна нафти Brent вперше з березня впала нижче 66 доларів за барель
Фото: видобуток нафти (pixabay)

Brent торгується на позначці 65,35 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 14 листопада 2018 року, впала нижче позначки 66 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 09:28 ціна нафти Brent опустилася до 65,35 долара за барель. Це на 2,17% нижче рівня закриття попередніх торгів. Востаннє ціна Brent опускалася нижче 65 доларів 16 березня 2018 року. Зазначимо, ціна на нафту марки WTI в ході торгів на Нью-Йоркській біржі опустилася на 8,30% до 54,95 доларів за барель теж вперше з березня.

Нафта дешевшає після того, як США на початку листопада повністю відновили санкції проти Ірану. Крім того, ОПЕК та Міжнародне енергетичне агентство попередили, що світовий попит на нафту зросте менше, ніж прогнозувалося, на тлі ознак уповільнення глобального економічного зростання. Також Саудівська Аравія запропонувала скоротити виробництво нафти, побоюючись, що пропозиція на ринку нафти буде зростати швидше попиту. Однак президент США Дональд Трамп застеріг ОПЕК від скорочення нафтовидобутку, заявивши, що ціни на нафту мають бути нижчими.

Нагадаємо, напередодні ціна нафти Brent вперше з квітня опустилася нижче 69 доларів за барель.

Минулого тижня Іран закликав Росію та Саудівську Аравію скоротити видобуток нафти на тлі американських санкцій.

 

У Саудівській Аравії заявили, що необхідно знизити видобуток нафти на 1 млн бар/добу
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