Світовий банк знизив прогноз ціни нафти на 2019-2020 роки

Ілюстративне фото (OilNow)

Основними чинниками формування ціни нафти будуть чинники пропозиції

Світовий банк знизив прогноз середньої ціни на нафту на 2019 і на 2020 роки до 67 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь "Перспективи світової економіки" (Global Economic Prospects, січень 2019 року).

Як відзначається в огляді, цифра на 2 долара нижче прогнозу, зробленого в червні 2018 року. Однак у Світовому банку підкреслюють високу ступінь невизначеність прогнозу. Зокрема, багато чого буде залежати від рішення ОПЕК та її партнерів щодо скорочення видобутку. Хоча було досягнуто згоди скоротити видобуток на 1,2 млн барелів на добу протягом шести місяців, починаючи з січня 2019 року, поки ще мало подробиць угоди.

Значна невизначеність зберігається в питанні про вплив санкцій проти Ірану. Очікується, що обсяг виробництва в США зросте ще на 1 млн барелів на добу, відзначили в банку.

За даними Світового банку, протягом 2018 року ціни на нафту в середньому становили 68 доларів за барель, що на 30% вище, ніж у 2017 році. Фактори пропозиції були основними рушійними факторами ціни протягом року. Зокрема, ціни різко впали в листопаді після того, як США пом'якшили санкції проти Ірану.

Нагадаємо, що Національний банк України назвав причини падіння цін на нафту наприкінці 2018 року: надлишкова пропозицію на ринку у зв'язку нарощуванням видобутку в США, Росії і Саудівській Аравії в умовах послаблення санкцій щодо Ірану. Додатковими факторами були погіршення очікувань щодо розвитку світової економіки та незначне зниження запасів нафти в США, незважаючи на сезонне збільшення попиту.

Як повідомляло РБК-Україна, ще на початку жовтня 2018 року ціна північноморської нафти марки Brent піднімалася вище позначки 86 доларів за барель, однак до кінця грудня впала до 52 доларів.