Ціна нафти Brent впала до мінімуму з жовтня 2017

Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Brent торгується на позначці в 57,72 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні, 29 листопада 2018 року, впала нижче позначки 58 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 11:23 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 57,72 долара. Це на 3,09% нижче рівня закриття попередніх торгів. Зазначимо, востаннє вартість нафти цього сорту перебувала нижче рівня 58 доларів за барель 25 жовтня 2017 року.

Ціни на нафту відновили падіння після публікації даних Міністерства енергетики США, які показали, що комерційні запаси в країні за тиждень виросли на 3,58 млн барелів склали 450,5 млн барелів. Ці цифри перевищили очікування аналітиків, які прогнозували зростання запасів на 1 млн барелів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Європейська комісія пропонує знизити до нуля викиди вуглекислого газу в країнах Європейського союзу протягом наступних 30 років.

Раніше також США ввели санкції проти компаній РФ за постачання нафти до Сирії.