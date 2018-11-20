США ввели санкції проти лівійського лідера повстанців

Фото: Салах Баді (twitter.com/qatar_by)

Салах Баді звинувачуються у провокації сутичок в столиці Лівії

Влада США заявила про введення санкцій проти лівійського командира бригади "Суму" Салаха Баді, який перебуває під санкціями лівійського санкційного комітету РБ ООН. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерство фінансів США.

Баді звинувачується в тому, що в кінці серпня 2018 року спровокував жорстокі сутички на південь від столиці Лівії, а також закликав до підтримки інших ополченців атакувати Тріполі.

Заступник міністра фінансів США Сігал Мандеклер повідомив, що організовані Баді тривалі атаки на столицю "спустошили місто" і "порушили мир".

"Міністерство фінансів виявляє загрожуючих безпеці гравців в Лівії, які сприяють поширенню хаосу і нестабільності, що підриває міжнародно визнаний уряд національної єдності", - заявив Мандеклер.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Лівії ввели режим НС через зіткнення. Зіткнення із застосуванням ракет між протиборчими групами в лівійській столиці почалися 27 серпня, сторони ведуть бої з застосуванням неконтрольованого вогню і важких озброєнь в житлових районах столиці, що призвело до загибелі щонайменше 39 людей.