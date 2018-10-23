Ціна нафти Brent вперше за два місяці впала нижче 78 доларів за барель

Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Нафта протягом дня подешевшала більш ніж на 2%

Сьогодні вдень, 23 жовтня 2018 року, ціна північноморської нафти марки Brent впала нижче за позначку 78 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 15:14 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 77,98 долара за барель. Це на 2,17% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Відзначимо, раніше вартість чорного золота на цьому рівні була 18 вересня. Експерти не виключають, що ціни на нафту падають на тлі новин про можливе збільшення видобутку в Саудівській Аравії. Крім того, додатковий тиск на котирування надає ситуація на внутрішньому ринку США, де запаси нафти зростають протягом останніх трьох тижнів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що країни розширеного формату ОПЕК+ минулого місяця збільшили обсяги видобутку нафти. За даними агентства Reuters, члени ОПЕК, за винятком Нігерії, Лівії та Конго, у вересні по відношенню до травня 2018 збільшили видобуток нафти на 428 тисяч барелів на добу, а зростання виробництва сировини в країнах ОПЕК+ в оглядовий період склав 296 тисяч барелів на добу.